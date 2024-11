Due pareggi e una sconfitta per le tre italiane impegnate oggi nella Uefa Youth League. Il Bologna ha pareggiato per 0-0 contro il Monaco, mentre la Juventus ha chiuso con lo stesso punteggio la sua gara in casa del Lille. Nulla da fare, invece, per il Milan sconfitto per 2-1 in casa del Real Madrid. In classifica la Juve si porta a quota 7 punti, mentre il Milan resta fermo a 2, infine primo punto guadagnato dal Bologna.