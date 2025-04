Finisce ai quarti di finale l'avventura in Youth League dell'Inter. La formazione Under 19 nerazzurra ha perso 1-0 contro il Trabzonspor, punita dalla rete di Terzi al 32' della ripresa. I turchi in semifinale affronteranno il Salisburgo, che nell'altra partita del pomeriggio ha battuto 1-0 l'Olympiakos.