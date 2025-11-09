Sassuolo, Grosso: "Abbiamo fatto una partita piena"

"Sono stati tutti bravi contro un avversario forte, abbiamo fatto una prestazione sporca sui duelli e quando è diventata pulita abbiamo sfruttato i nostri attaccanti. La bravura è riuscire a trovare la continuità di prestazione, possiamo fare grandi passi avanti. Oggi siamo stati in grado di fare una partita piena, a prescindere dal risultato siamo stati in campo bene giocando. Quando facciamo gara piena è più facile ottenere il risultato". Così Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, a Dazn, dopo la vittoria sull'Atalanta. "Sostituire Berardi sullo 0-2? Quando stanno bene questi giocatori preferisco averli in campo, la partita era dispendiosa e ho chiesto come stesse. Non avevo intenzione di andare a toccare, memore anche dall'ultima volta. Quando hanno finito la benzina sono entrati i compagni che hanno anche loro grandi qualità", ha aggiunto del tecnico del Sassuolo che ha raccolto dieci punti su 16 in trasferta. "E' tutto relativo, dipende dalle partite che fai. Siamo stati molto bravi, dobbiamo mettere da parte i punti che raccogliamo. Le insidie sono dietro l'angolo, con queste qualità possiamo avere fiducia per raggiungere il nostro obiettivo", ha concluso.