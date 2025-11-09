Logo SportMediaset

Calcio

Guardiola festeggia le 1000 panchina, il messaggio di Klopp: "Ci sono arrivato prima io!"

09 Nov 2025 - 13:04
© IPA

© IPA

Il traguardo delle 1000 panchine in carriera che raggiungerà oggi Pep Guardiola sfidando il Liverpool è stato celebrato in modo speciale dal suo storico amico e rivale, Jürgen Klopp. L'allenatore tedesco, di cui Pep ha parlato in conferenza confessando che gli manca molto, ha dedicato a Guardiola uno spassoso e sentito video messaggio per l'importante ricorrenza.

Klopp ha subito messo in scena un siparietto ironico, sottolineando la loro rivalità statistica: "Pep, amico mio, benvenuto nel Club dei 1000. Non posso credere che tu sembri così giovane e che tu abbia già raggiunto questo incredibile traguardo. Probabilmente non c’è bisogno di dire che l’ho raggiunto 81 partite fa (ride), ma è probabilmente l’unica volta che ci sono arrivato prima di te".

Al di là dell'ironia, Klopp ha espresso una stima profonda per il tecnico catalano, riconoscendone il genio e la passione: "L’ho detto un milione di volte: è stato un piacere e un onore affrontarti così spesso durante le nostre carriere. Le partite più difficili, ma comunque quelle che mi sono piaciute di più, perché eri e sei un’ispirazione per tutti noi. Il modo in cui capisci il calcio è praticamente ineguagliabile".

Klopp ha concluso il videomessaggio augurando a Guardiola il meglio per i "prossimi 1000" e una splendida festa, magari "con un bicchiere di vino rosso". 

Pep fa 1000 panchine in City-Liverpool: "Non poteva esserci rivale migliore, mi manca Klopp"

