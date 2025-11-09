Guardiola festeggia le 1000 panchina, il messaggio di Klopp: "Ci sono arrivato prima io!"

Al di là dell'ironia, Klopp ha espresso una stima profonda per il tecnico catalano, riconoscendone il genio e la passione: "L’ho detto un milione di volte: è stato un piacere e un onore affrontarti così spesso durante le nostre carriere. Le partite più difficili, ma comunque quelle che mi sono piaciute di più, perché eri e sei un’ispirazione per tutti noi. Il modo in cui capisci il calcio è praticamente ineguagliabile".