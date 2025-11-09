Atalanta, Juric: "Ho visto poca concentrazione"

"Il Sassuolo si è messo dietro bene, c'è stata da parte nostra poca concentrazione, non abbiamo capito che bisognava muovere bene la palla ma anche difendere molto bene. Il primo gol è stato un regalo, eclatante anche il secondo per disattenzione. Se la situazione mi preoccupa? In campionato non stiamo andando bene ma oggi hi visto poca concentrazione sui particolari". Così a Dazn Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo. "Puoi trovare difficolta contro squadre chiuse ma si deve stare su pezzo. La differenza di rendimento nell'arco di una settimana? Oggi è inspiegabile, c'è stata la botta di adrenalina con la vittoria sul Marsiglia e pensavo sinceramente che si poteva andare avanti su questo. Nei due giorni di allenamento le sensazioni erano buone. Non abbiamo impattato bene, bisogna essere più sul pezzo e non permettere agli avversari di fare gol facili", ha concluso.