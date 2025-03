Walker sempre al centro del gossip in Inghilterra: avvistato a Milano con due more

Nonostante il trasferimento in Italia, i colleghi inglesi del Daily Mail non perdono di vista la vita privata di Kyle Walker, dallo scorso gennaio divenuto ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il tabloid sta scandagliando le abitudini milanesi del 34enne, pizzicato nella serata di mercoledì a cena in un lussuoso hotel del capoluogo meneghino. Esattamente in zona Palestro, dove i paparazzi lo hanno fotografato all'uscita in compagnia di due donne more. Donne che avrebbe il terzino avrebbe conosciuto sul posto in quanto amiche di colui con il quale l'ex Manchester City si stava intrattenendo a cena.