Solidarietà a Maignan, una squadra di terza categoria in campo con il "volto" del portiere

Se il tema di come combattere ignoranza e stupidità negli stadi continua a essere dibattuto, il mondo del calcio si stringe sempre più attorno a Mike Maignan, per la vicenda dei cori razzisti di cui è stato vittima a Udine. Dopo i tanti messaggi arrivati da colleghi e club di tutto il mondo, anche dalle categorie inferiori si è voluto mandare un segnale forte e chiaro contro il razzismo e a sostegno portiere francese. Come ha fatto il Nuova Ada, squadra dilettantistica di Vibo Valentia, che è scesa in campo col suo volto.