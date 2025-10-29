Vlahovic: "Troppi esoneri alla Juve, colpa di tutti"

"Abbiamo cambiato tre allenatori in un anno e mezzo, incolpare sempre una persona non è giusto: la colpa è di tutti, dobbiamo parlare meno e fare di più": l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, commenta il nuovo cambio in panchina, con Tudor che ha salutato e con i bianconeri che aspettano Spalletti. "Ringrazio Igor per ciò che ha fatto e gli mando un grande in bocca al lupo - dice il serbo in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 contro l'Udinese - e noi dovevamo mandare un segnale: lo abbiamo fatto, adesso però dobbiamo confermarci perché altrimenti non serve a nulla".