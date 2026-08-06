Vinicius, telenovela finita: c'è l'accordo con il Real Madrid per il rinnovo

06 Ago 2026 - 08:08
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L'Arsenal, dopo aver sognato, dovrà mettersi l'anima in pace: Vinicius e il Real Madrid sono giunti a un accordo per il rinnovo del brasiliano con i Blancos. Fondamentali per il prolungamento due aspetti: il club ha fatto un ulteriore passo verso il giocatore sul salario annuo, e la attivissima partecipazione di José Mourinho che ha spinto con club e calciatore perché tutto andasse in porto. Il tecnico ritiene Vinicius vitale nel suo progetto di squadra, e nelle ultime ore i contatti telefonici tra i due sono stati frequentissimi. A riportare la notizia del rinnovo per primo è stato il giornale spagnolo Marca, sempre informato sugli ambienti madridisti.

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