In Spagna sono sicuri: Vicinius vincerà il Pallone d'Oro 2024

Dopo 17 anni il Pallone d'Oro tornerà a parlare brasiliano: ne è convinto Marca che dà per certo il successo di Vinicius junior, che succederà a Messi e batterà la concorrenza dei vari Rodri, Bellingham, Lautaro Martinez e Mbappé. Dal 2007 un brasiliano non vince il prestigioso premio di France Football, da quest'anno in sinergia con la Uefa: fu il turno di Kakà, e da lì iniziò il duopolio Messi (otto vittorie)-Cristiano Ronaldo (cinque vittorie) interrotto solo da Modric (2018) e Benzema (2022).