Villarreal-Napoli, Gulacsi non ci sarà: è stato vittima di una rapina a mano armata mentre era in casa

Il portiere del Villarreal, Peter Gulacsi, non sarà disponibile questa sera per la partita che la sua squadra giocherà a La Cerámica contro il Napoli a causa del grave impatto emotivo subito dalla rapina a mano armata di cui è stato vittima nelle ultime ore.
Come ha riportato il club di La Plana, il calciatore ha subito una rapina a mano armata nelle prime ore di questa mattina mentre era a casa con la sua famiglia (moglie e due figli piccoli). Il club ha riferito che, fortunatamente, nessun membro della sua famiglia è rimasto ferito. L'impatto emotivo è stato però tale che il giocatore non è in condizioni di giocare una partita come quella di stasera contro il Napoli.
Al posto del numero uno, tra i pali della porta degli spagnoli giocherà Luiz Junior.