Villarreal-Napoli, Gulacsi non ci sarà: è stato vittima di una rapina a mano armata mentre era in casa

Il portiere ungherese degli spagnoli fuori per la partita del Sottomarino Giallo

13 Ott 2026 - 19:35
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Il portiere del Villarreal, Peter Gulacsi, non sarà disponibile questa sera per la partita che la sua squadra giocherà a La Cerámica contro il Napoli a causa del grave impatto emotivo subito dalla rapina a mano armata di cui è stato vittima nelle ultime ore. 

Come ha riportato il club di La Plana, il calciatore ha subito una rapina a mano armata nelle prime ore di questa mattina mentre era a casa con la sua famiglia (moglie e due figli piccoli). Il club ha riferito che, fortunatamente, nessun membro della sua famiglia è rimasto ferito. L'impatto emotivo è stato però tale che il giocatore non è in condizioni di giocare una partita come quella di stasera contro il Napoli.

Al posto del numero uno, tra i pali della porta degli spagnoli giocherà Luiz Junior. 

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