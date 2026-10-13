Villarreal-Napoli, Gulacsi non ci sarà: è stato vittima di una rapina a mano armata mentre era in casa

Come ha riportato il club di La Plana, il calciatore ha subito una rapina a mano armata nelle prime ore di questa mattina mentre era a casa con la sua famiglia (moglie e due figli piccoli). Il club ha riferito che, fortunatamente, nessun membro della sua famiglia è rimasto ferito. L'impatto emotivo è stato però tale che il giocatore non è in condizioni di giocare una partita come quella di stasera contro il Napoli.