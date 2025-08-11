Logo SportMediaset
Villareal-Barcellona si gioca a Miami, ok da Federazione

11 Ago 2025 - 20:06

"Nella riunione dell'11 agosto 2025, il Consiglio di Amministrazione della Rfef ha appreso della richiesta del Villarreal CF e del Barcellona di disputare la partita della 17a giornata di Prima Divisione negli Stati Uniti", si legge in una nota della Rfef. Dopo aver ricevuto e esaminato la documentazione e dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, la Federcalcio spagnola "presenterà una richiesta alla Uefa per avviare le procedure di successiva autorizzazione da parte della Fifa - si legge ancora - per la partita che si disputerà all'Hard Rock Stadium di Miami il 20 dicembre 2025, in conformità con il regolamento delle partite internazionali della Fifa e le norme di attuazione approvate dalla Rfef".

