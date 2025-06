Vieri: "Gattuso trasmetterà all'Italia tutta la sua"

"È da un po' che non sento Rino (Gattuso ndr), ma ora più che mai gli auguro ogni bene e sono convinto che metterà tutta la forza, la passione e le competenze tecniche per riportare l'Italia ai Mondiale. Abbiamo bisogno di una nazionale vincente e che arrivi al cuore del gente com'è successo per l'Europeo di Roberto Mancini". Bobo Vieri risponde alle domande sul nuovo ct azzurro da Londra, dove in questi giorni è impegnato in una serie di attività, fra le quali la presentazione internazionale del "Bilboa Bobo Summer Cup Padel 2025" che già si annuncia sold out e farà tappa a Senigallia (da venerdì 4 a domenica 6 luglio), Cervia (da venerdì 18 a domenica 20 luglio) e Lignano Sabbiadoro (da venerdì 1 a domenica 2 agosto). "Se Gattuso, Bonucci e i componenti del nuovo staff azzurro avessero voglia di rilassarsi prima di preparare gli impegni di settembre - continua Vieri -, qui ci saranno tanti amici che si sono sfidati negli stadi del calcio e oggi lo fanno sui campi di padel. E non è solo sport e divertimento: il vero spettacolo è condividere le emozioni con la gente e sostenere progetti sociali".