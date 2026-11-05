Video di Cristiano Ronaldo raccoglie 3 milioni di like in un'ora su Instagram

05 Nov 2026 - 12:43
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Più di tre milioni di like in meno di un'ora su Instagram per il video emozionale con il quale Cristiano Ronaldo ha annunciato il suo addio alla nazionale del Portogallo. Numeri da record per il calciatore lusitano che su questo social ha 679 milioni di follower. Ma se i like, che richiedono soltanto un click sono molti, ad impressionare è il numero di commenti: quando non è ancora terminato un giro completo d'orologio sono più di 350mila. Commenti e like che arrivano da tutto il mondo, non soltanto dal Portogallo. Tra i like compare anche quello di Carlos Alcaraz.

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