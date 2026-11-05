Fiorentina, Mastantuono: "Prima di scegliere Firenze ho parlato con Batistuta"

R"Sono diventato il più giovane a segnare una tripletta nei top 5 campionati europei, superando Messi. Stare in un 'pezzo di carta' insieme a Messi per me è stato assurdo, condividere un record così con Messi è il massimo che ti può succedere". Lo dice Franco Mastantuono in esclusiva a MySkills, disponibile su Dazn. "Batistuta è un grande, ho avuto la possibilità di parlare con lui, mi ha parlato benissimo della Fiorentina", aggiunge l'argentino parlando del mondo Viola. Sulla Serie A e sulla Fiorentina: "Mi piace molto, è un campionato molto competitivo, tutte le squadre sono forti. Dobbiamo migliorare, ma lavorando sodo sono sicuro che alla fine sarà una stagione positiva per noi", spiega l'ex River e Real Madrid, che sulla punizione segnata contro il Boca Juniors conclude: "Aspettavo di giocare Boca-River da tanto, per me era un po' come dare una risposta a quello che si diceva su di me. Segnare quella punizione mi ha cambiato la vita, è stato un regalo alla vita che mi ha dato il calcio".