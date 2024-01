Un anno senza Gianluca Vialli: il ricordo di Juve, Samp e Cremonese

triste anniversario

Il 5 gennaio 2023 ci lasciava l'ex bomber di Samp, Juventus e Nazionale: il mondo del calcio lo ricorda così

Vialli, dalla Cremonese alla Premier League: una carriera straordinaria









































Un anno fa, il 5 gennaio 2023 (anche se la notizia fu resa pubblica solo 24 ore dopo), ci lasciava a soli 58 anni Gianluca Vialli. L'ex attaccante lombardo di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, era stato costretto a lasciare lo staff azzurro che allora era guidato dal grande amico Roberto Mancini per l'aggravarsi delle sue condizioni, da anni era in cura per combattere il tumore al pancreas diagnosticatogli nel 2017. Vialli, uno dei calciatori più iconici e vincenti del panorama italiano, aveva conquistato uno scudetto entrato nella leggenda, quello del 1991 con la Samp, per poi riportare il titolo tricolore nella Torino bianconera nel 1995, prima della storica Champions League dell'anno dopo. Emigrato al Chelsea, aveva saputo farsi apprezzare anche in Inghilterra come calciatore e poi allenatore. In Nazionale 59 partite, 16 gol e il terzo posto ai Mondiali 1990.

UN ANNO SENZA VIALLI, IL RICORDO DELLA JUVENTUS La Juventus ricorda Gianluca Vialli nel primo anniversario della sua morte. La società bianconera fa memoria dell'ex capitano con un video pubblicato sull'account ufficiale X del club. Il video ripercorre i momenti più significativi di Vialli in maglia bianconera: dalla rovesciata alla Cremonese al sollevamento della Champions vinta a Roma contro l'Ajax nel 1996. Il video è accompagnato da una frase: "Gianluca Vialli, per sempre".

UN ANNO SENZA VIALLI, IL RICORDO DELLA SAMPDORIA L'immagine di Gianluca Vialli con la maglia scudettata all'interno di una nuvola che prende la forma del profilo dell'ex attaccante. È questo il ricordo che la Sampdoria, tramite il proprio account Facebook, fa di Gianluca Vialli in occasione del primo anno della scomparsa dell'attaccante protagonista dello storico scudetto della squadra del presidente Paolo Mantovani nella stagione 1990/91. Il post è accompagnato dalla frase 'Forever LV'.

UN ANNO SENZA VIALLI, IL RICORDO DELLA CREMONESE 'Luca sempre con noi'. È questa la frase che accompagna il video con cui la Cremonese, sul proprio profilo Facebook, ricorda Gianluca Vialli nel primo anno della scomparsa. Il filmato, della durata di 20 secondi, è il racconto dei primi gol di un giovanissimo Vialli con la maglia grigiorossa. Proprio Cremona, sua città natale, è stata la prima importante tappa della carriera di Vialli. Un'avventura che porterà l'ex attaccante a vestire le maglie di Sampdoria, Juventus e Chelsea oltre che la maglia della Nazionale.

UN ANNO SENZA VIALLI, MANCINI: "SEMPRE NEL CUORE DI CHI LO AMA" "Amava scherzare ma questa volta lo scherzo ce lo ha fatto veramente grande. Lo vedo che mi guarda e ride perché crede di avermela fatta, ma non sa che io non ci sono cascato. Lui pensa di essersene andato, invece è qui, lo vedo e lo sento. Sarà sempre nel cuore di chi lo ama". Così il ct dell'Arabia Saudita Roberto Mancini, intervenendo al Tg1, ricordando il suo ex compagno di squadra alla Samp e in Nazionale Gianluca Vialli.

UN ANNO SENZA VIALLI, LEGA SERIE A: "CAMPIONE PER SEMPRE"



UN ANNO SENZA VIALLI, LEGA SERIE B: "PER SEMPRE LUCA"

Anche la Lega Serie B ricorda Gianluca Vialli a un anno dalla morte. Il ricordo arriva tramite un post pubblicato sull'account X ufficiale in cui si posta un'immagine di Vialli immortalato con le maglie della Cremonese e della Sampdoria. Il post è accompagnato dalla frase: 'Per sempre Luca Vialli'.