Vi ricordate Mastour? Anche con la carta igienica è un giocoliere...

Magari non avrà fatto la carriera da giocatore che il suo talento cristallino poteva far prevedere, ma che Hachim Mastour fosse un virtuoso del pallone non c'era e non c'è alcun dubbio Del pallone e non solo, perché rispondendo al challenge lanciato in questi giorni, l'ex Milan si è esibito con i palleggi usando la carta igienica. E ancora una volta, in questa sua dimensione da giocoliere, ha dimostrato di non avere quasi eguali...