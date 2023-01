Verso Milan-Sassuolo, Pioli: "Ora conta solo vincere. Vasquez in porta? Non è pronto"

VERSO MILAN-SASSUOLO

Il tecnico rossonero alla vigilia: "De Ketelaere sta meglio, è più forte"

Vietato sbagliare. Lo sa bene Stefano Pioli che contro il Sassuolo ha un solo risultato possibile: "Dobbiamo solo vincere, conta solo quello. Anche con una partita sporca, l'importante è essere una squadra concreta". Confermato in porta Tatarusanu: "Vasquez sta lavorando, ma non lo vedo ancora pronto per giocare". De Ketelaere si candida a un ruolo da titolare: "Fisicamente sta molto meglio rispetto all'inizio della stagione, è più forte".

Sul momento negativo

"Abbiamo un'opportunità domani. Credo che per superare questo momento bisogna avere grande capacità di compattezza e di voltare pagina. Pensare troppo a quello che dovevamo fare e potevamo fare non ci aiuta. Sappiamo che possiamo fare molto meglio e siamo contenti di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi che a Roma sono stati fonte di ispirazione: hanno dimostrato di essere compatti e di sostenerci. Tocca a noi adesso, ora conta solo vincere".

Sulla testa

"Assolutamente sì. Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliano superare questo momento o che non mettano il 100%, ho sempre visto grande attenzione e volontà. Il momento si supera lavorando, perché sappiamo fare molto meglio di quel che stiamo facendo".

Sulla formazione

"Tutti i giocatori si devono sentire pronti. È la prima volta che non vinciamo da 5 gare di fila, quindi devono essere tutti pronti. Abbiamo giocato tante partite, deciderò dopo l'allenamento di oggi la formazione".

Sul mercato

"Abbiamo le risorse necessarie per uscire da questo momento. Sul mercato la società si è espressa già da tempo. Stiamo recuperando gli infortuni, quindi stiamo a posto così".

Sui tifosi

"I tifosi non hanno bisogno di un mio messaggio. Sono giudici obiettivi: vedono le nostre qualità e il nostro modo di giocare. Cercheremo di soddisfare il loro sostegno. Bella la conferenza oggi, ma tutto ciò che dico oggi sarà riconducibile al risultato di domani".

Sull'attacco

"Le ultime tre partite sono state negative nel complesso. Possiamo fare tante cose meglio sia ini attacco che in difesa. In questo momento è il collettivo che deve aiutare i singoli e non viceversa".

Su Vasquez

"Sta lavorando, non lo vedo ancora pronto per giocare".

Su De Ketelaere

"Sta meglio rispetto a inizio stagione, è sicuramente più forte fisicamente. Sicuramente è un trequartista, se domani giocherà lo farà in quel ruolo. Nelle ultime partite non è stato tra i migliori".

Su Bakayoko

"Si sta allenando bene ed è a disposizione, poi tocca a me fare le scelte migliori per la squadra".

Sui ritiri

"Credo di avere la sensibilità necessaria di conoscere bene i miei giocatori e di sapere cosa gli serve per stimolarli. Chiaro che se i miei giocatori hanno sbagliato tanto, vuol dire che il primo responsabile sono io. In questi giorni ho cercato di essere più chiaro, semplice e diretto per cercare di lavorare meglio".

Su Theo Hernandez

"Ieri era in gruppo e a fine allenamento stava bene. Se oggi continua così sarà a disposizione per domani".

Su Calabria e Tomori

"Calabria ha preso una brutta botta ma si è allenato con la squadra e sta bene. Fikayo non ci sarà".

Sul modulo

"Un cambio? Può essere, continuo a pensare che non sia un problema di posizioni sul campo anche perché noi le variamo spesso".