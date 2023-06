Verona, Zaffaroni: "Ci abbiamo creduto quando non ci credeva nessuno"

verona

L'allenatore gialloblù: "Futuro? Sono stanco e abbiamo bisogno di riposare: non ho la lucidità giusta per rispondere"

Tutto l'orgoglio di Marco Zaffaroni dopo il 3-1 del Verona sullo Spezia che è valso la permanenza in Serie A: "Da gennaio a oggi è stata una grandissima rincorsa, coronata con questa vittoria: i ragazzi sono stati eccezionali e ci hanno creduto anche quando non ci credeva più nessuno. Qui ci sono un gruppo e uno staff eccezionali, con pazienza e perseveranza non abbiamo mai smesso di credere in questo obiettivo. La società ci è sempre stata vicina, così come i tifosi con cui vogliamo condividere questa grande gioia".

Tra i protagonisti del match Montipò con le sue parate: "Ha fatto una prestazione eccezionale e si merita i complimenti - racconta Zaffaroni a Sky -. Ma tutti i ragazzi hanno interpretato bene la partita, volevamo prenderli alti per tenere lontano dalla nostra area certi giocatori. I nostri difensori reggono duelli individuali anche contro giocatori forti come Nzola".

Zaffaroni, che ha affiancato Salvatore Bocchetti sulla panchina del Verona, non scioglie le riserve sul futuro: "Non ho la lucidità per dire cosa faremo l’anno prossimo, sono molto stanco e abbiamo bisogno di riposare".

