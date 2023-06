Serie A, Spezia-Verona 1-3: Faraoni e Ngonge salvano l'Hellas, liguri in B

SPEZIA-VERONA 1-3

La formazione di Zaffaroni si aggiudica lo spareggio del Mapei Stadium e ottiene la salvezza, Semplici retrocede

Lo spareggio salvezza del Mapei Stadium va al Verona, che batte 3-1 lo Spezia e conferma la sua partecipazione al prossimo campionato di Serie A. Faraoni sblocca al 5' con un diagonale destro deviato da Ampadu, che 10 minuti dopo si riscatta e fa 1-1. A decidere lo scontro diretto sono allora Ngonge, che segna due reti tra il 26' e il 38', e Montipò, che al 70' para un rigore a Nzola. La formazione di Semplici è dunque retrocessa in B. Con la salvezza del Verona e la promozione del Cagliari è completo il quadro delle squadre che giocheranno la Serie A 2023/24: Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino, Udinese.

LA PARTITA

Succede di tutto al Mapei Stadium, ma una serata incredibile si può riassumere nel verdetto più importante: il Verona è salvo, lo Spezia è in Serie B. L'Hellas vince 3-1 e condanna Semplici alla retrocessione, completando un miracolo iniziato con l'arrivo di Zaffaroni. Chi si aspetta un match con poche emozioni per la paura viene subito smentito: al 5', infatti, Faraoni insacca in diagonale grazie anche alla deviazione di Ampadu, che dieci minuti dopo si riscatta e pareggia con un tiro che viene deviato imparabilmente per due volte. Dopo un quarto d'ora è 1-1, ma le emozioni non sono finite: al 26', infatti, Ngonge riporta in vantaggio i gialloblù e, dodici minuti dopo, sigla la doppietta con un assolo completato con un sinistro corretto in porta che batte Dragowski. Un incredibile primo tempo vede così l'Hellas avanti 3-1.

L'inizio della ripresa è blando, ma il match si infiamma nuovamente a metà ripresa: per evitare il gol, Faraoni respinge dalla porta con la mano la sfera e Orsato decreta rigore ed espulsione. L'episodio che può cambiare il match, invece, lo blinda: Nzola sbaglia dagli undici metri, con Montipò che si distende sulla sua sinistra e para. C'è anche una traversa di Ampadu, ma il risultato non cambia: il Verona resta in Serie A, mentre lo Spezia retrocede insieme a Sampdoria e Cremonese.

LE PAGELLE

Ampadu 5 - Protagonista involontario e in maniera sfortunata di due reti subite. Prova a rimediare con l'1-1, ma va male.

Nzola 5 - Vede poco la palla e procura giusto qualche ammonizione, poi tradisce Semplici al momento di ribaltare la partita.

Faraoni 7 - Un voto così positivo dopo un'espulsione sembra una follia, ma ha il merito di aprire il match. E, a conti fatti, l'espulsione è stata un bene: ha evitato il 3-2.

Lazovic 6,5 - Subito protagonista con l'assist a Faraoni, gioca un'ottima partita prima di uscire.

Ngonge 7,5 - La salvezza porta soprattutto la sua firma, vista la doppietta che, ai punti, vale la permanenza in Serie A.

IL TABELLINO

SPEZIA-VERONA 1-3

Spezia (3-5-2): Dragowski 5; Wisniewski 5,5 (8' st Verde 5,5), Ampadu 5, Nikolaou 5,5; Ferrer 6 (38' st Agudelo sv), Zurkowski 5,5 (20' st Kovalenko 6), Esposito 5,5 (38' st Cipot sv), Bourabia 6, Reca 5,5; Nzola 5, Shomurodov 5,5. A disp.: Zoet, Marchetti, Zovko, Ekdal, Krollis. All.: Semplici 5

Verona (3-4-2-1): Montipò 7; Magnani 6 (40' st Coppola sv), Hien 6,5, Dawidowicz 6 (14' st Cabal 6); Faraoni 7, Tameze 6, Sulemana 6,5, Depaoli 6; Ngonge 7,5 (30' st Terracciano 6), Lazovic 6,5 (14' st Verdi 6); Djuric 6 (30' st Gaich 6). A disp.: Berardi, Perilli, Doig, Ceccherini, Veloso, Hrustic, Abildgaard, Lasagna, Braaf, Kallon. All.: Zaffaroni 7

Arbitro: Orsato

Marcatori: 5' Faraoni (V), 15' Ampadu (S), 26', 38' Ngonge (V)

Ammoniti: Hien (V), Depaoli (V), Dawidowicz (V), Montipò (V), Ngonge (V), Reca (S), Esposito (S)

Espulsi: al 22' st Faraoni (V) per fallo di mano

Note: al 25' st Nzola (S) sbaglia un calcio di rigore. Recupero 3'+7'

LE STATISTICHE

-Il Verona si è assicurato la permanenza in Serie A – attraverso uno spareggio per non retrocedere - per la seconda volta nella sua storia; infatti i gialloblù si erano già garantiti la salvezza contro la Reggina al termine del campionato 2000/01 (grazie alla vittoria per 1-0 all’andata con rete di Laursen e al gol di Cossato nella sconfitta per 1-2 al ritorno – con Attilio Perotti in panchina).

-Il Verona ha vinto il 13° spareggio salvezza nella storia della Serie A, dopo che l’ultima sfida di questo tipo si era giocata al termine del torneo 2004/05, in un doppio confronto tra Parma e Bologna – in quel caso a retrocedere in Serie B furono i rossoblù.

-Da inizio maggio, lo Spezia è la squadra che ha perso il maggior numero di partite in questa stagione di Serie A (cinque) – tra regular season e spareggio promozione.

-Era dal 3 ottobre 2021 proprio contro lo Spezia (3-0 in quel caso con Igor Tudor in panchina) che il Verona non chiudeva un primo tempo di Serie A con almeno tre reti realizzate - tra regular season e spareggio salvezza.

-Prima della rete del Verona, l'ultimo gol in uno spareggio per evitare la retrocessione dalla Serie A era stato realizzato da Alberto Gilardino in Bologna-Parma il 18 giugno 2005.

-Cyril Ngonge ha segnato otto gol in questa stagione in campionato - tra regular season e spareggio promozione (cinque con il Verona, tre con il Groningen); il classe 2000 ha così superato il suo primato di marcature stagionali (sette) nei 10 principali tornei europei, stabilito lo scorso anno proprio con la maglia del club olandese.

-Nel 2023, Cyril Ngonge è il giocatore del Verona ad aver realizzato il maggior numero di reti in Serie A tra regular season e spareggio salvezza (cinque).

-Era dal 28 agosto 2021 contro il PSV che Cyril Ngonge non realizzava una marcatura multipla (due reti con il Groningen) nei Top10 campionati europei – tra regular season e spareggio salvezza.

-Terzo gol per Marco Davide Faraoni (tutti fuori casa) in questa stagione di Serie A – tra regular season e spareggio salvezza; il classe ’91 ha così eguagliato il suo score di reti messe a segno fuori casa in un singolo campionato (tre anche nel 2019/20 e nel 2020/21 sempre con il Verona).

-Ethan Ampadu ha realizzato il suo primo gol da professonista; il classe 2000 è a quota 61 presenze in Serie A (29 con il Venezia nel 2021/22 e 32 con lo Spezia).

-Da inizio maggio, solo Musa Barrow e Lautaro Martínez (entrambi tre) hanno servito più passaggi vincenti di Eldor Shomurodov (due) tra gli attaccanti in questa Serie A – tra regular season e spareggio promozione.

-Primo errore dal dischetto per Mbala Nzola in Serie A – tra regular season e spareggio salvezza; l’attaccante angolano aveva segnato tutti i precedenti sette nel massimo campionato.

-Kevin Agudelo raggiunge oggi le 100 presenze in Serie A (87 di queste con la maglia dello Spezia) – tra regular season e spareggio salvezza.