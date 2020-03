Verona, tragedia Badu: uccisa in Ghana la sorella del giocatore dell'Hellas

VERONA

Terribile notizia che arriva dal Ghana per Emmanuel Badu, centrocampista dell'Hellas Verona, la cui sorella, Hagar, è stata uccisa nelle scorse ore a Berekum, città d’origine della famiglia del calciatore. Le cronache che giungono direttamente dal paese africano, raccontano che alla donna avrebbe sparato un uomo già identificato dalle autorità locali. Si tratterebbe di Kwabena Yeboah, che al momento è in fuga e braccato dalle forze dell'ordine.

Il movente che avrebbero spinto l'uomo ad uccidere la sorella di Badu non è al momento noto, ma nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi dettagli sulla vicenda. Intanto, il Verona, attraverso il proprio account Twitter, ha espresso “i sensi del più profondo cordoglio e della più affettuosa vicinanza ad Emmanuel Badu per la scomparsa, in tragiche circostanze, della sorella Hagar“.

Vedi anche