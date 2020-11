Verona, Juric: "Ibra è un top player, il Milan gioca bene"

VERSO MILAN-VERONA

Conferenza stampa per Ivan Juric a due giorni dalla sfida con il Milan. "Ha alzato la qualità rispetto a prima, giocano un calcio molto moderno, corrono tantissimo. Mi sembra una squadra in salute - ha spiegato il tecnico del Verona - Per me quello del Milan è un grande gioco, hanno mille soluzioni". Su Ibra: "Ha sorpreso tutti. Fa ancora la differenza, è ancora un top player, certo che lo vorrei nella mia squadra". Getty Images

L'allenatore croato, critico qualche tempo fa per il mercato della squadra, incassa le parole del presidente Setti che gli ha dato ragione. "È stato intelligente, perché ha detto 'non posso più sentirlo questo che si lamenta' (ride, ndr). Non si tratta di accontentare me, io penso alla società. Avendo la possibilità di spendere venti milioni per tre o quattro giocatori cambia la storia, e questo non è successo. Il presidente è attento ai conti e fa bene. Noi come società dobbiamo competere con gli altri, che vanno avanti nell'allestimento della squadra. Poi il presidente è stato sincero e onesto. Con il Covid si sono persi soldi, che lui ha ritenuto di non poter mettere sul mercato. Ma io sto con lui su questo, perché è sempre stato chiaro".

Sulla sosta per le Nazionali. "Per me non dovrebbe esistere in questo momento, è un massacro. Barak ad esempio va là e prende il Covid, anche se ha recuperato presto. Per le società non è facile. Qua sono abbastanza controllati, fuori rischiamo".