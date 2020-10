Verona, anche Gunter positivo dopo Barak

Seconda positività riscontrata nel Verona: dopo quella di Barak, scoperta direttamente nel ritiro della Repubblica Ceca, anche il tampone di Koray Gunter ha dato identico risultato. A differenza del centrocampista, il difensore tedesco era rimasto in Italia: il timore per il club gialloblù dunque è che le positività siano partite proprio dal gruppo squadra o dallo staff tecnico. Gunter ora è stato posto in isolamento domiciliare.