Serie A, Verona-Lazio 1-5: Immobile-tris sale a 34 gol, i biancocelesti riprendono l'Atalanta

VERONA-LAZIO 1-5

La Lazio trema per qualche minuto a Verona, ma dopo essersi ritrovata in svantaggio rialza la testa e si prende un 5-1 in rimonta con nuovo aggancio all'Atalanta a quota 75 punti in classifica. Al rigore di Amrabat al 38' risponde Immobile, sempre dal dischetto a fine primo tempo. Il campano completa la tripletta all'84' e al 94' (altro rigore) e si porta a 34 gol in campionato. Nel mezzo le reti di Milinkovic-Savic (56') e Correa (62'). Pokerissimo Lazio: Atalanta agganciata al 3° posto lapresse

LA PARTITA

Un modo migliore di celebrare le 100 reti in Serie A con la maglia della Lazio non poteva esserci. Ciro Immobile trova infatti una fondamentale tripletta che gli permette il +4 su Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori (34 a 30) e soprattutto riporta i biancocelesti a pari punti dall'Atalanta e a -1 dall'Inter seconda. Continuano comunque a dover fare i conti con tante assenze i biancocelesti, che pure sembrano essersi messa alle spalle l'affanno delle ultime settimane. Ma anche Juric ha gli uomini contati, come dimostra la panchina composta da soli nove uomini. I biancocelesti possono però schierare il tandem offensivo titolare Correa-Immobile, ed è proprio quest'ultimo a creare il primo brivido della serata con una percussione seguita da un destro che sfiora la traversa.

Dall'altra parte ci prova l'universale Borini, che dopo essere stato schierato negli ultimi anni in quasi tutti i ruoli possibili (incluso quello di laterale difensivo) viene rilanciato da Juric come centravanti: il suo colpo di testa è comunque fuori misura. Maggiore il pericolo creato da Miguel Veloso, con finta e destro dal limite su cui Strakosha si deve impegnare. Dopo una punizione a due con pallone mandato da Milinkovic-Savic sopra la traversa, arriva quindi il vantaggio scaligero. Evitabile il fallo di Luiz Felipe su Zaccagni, in area ma non in posizione pericolosa: Volpi però ravvede il fatto e dal dischetto Amrabat trasforma al 38'. Il primo tempo sembra finito, ma dall'altra parte è Immobile a subire fallo in area. Volpi se ne convince dopo aver rivisto il tutto al Var e il pareggio arriva dopo addirittura cinque minuti di recupero.

Nella ripresa quindi la Lazio ha la possibilità di ripartire con il vento in poppa, e travolge il Verona. Già dopo pochi secondi Acerbi sfiora di testa il sorpasso, che dopo il palo gialloblù (colpito da Lazovic con decisiva deviazione di Luiz Felipe), arriva al 56' grazie alla punizione di Milinkovic-Savic (con deviazione decisiva di Pessina). Il Verona tenta una reazione che non scalfisce la Lazio: al 63' infatti c'è il tris biancoceleste con Correa, determinato a battere Radunovic dopo un'azione caparbia. Nel finale Strakosha salva su Salcedo, poi si scatena una volta per tutte Ciro Immobile. All'84' riceve palla da Lukaku e la scucchiaia da posizione quasi impossibile alle spalle di Radunovic, quindi a tempo scaduto si fa stendere in area dallo stesso portiere scaligero e dopo aver detto 33 dice 34, rivelandosi ancora una volta implacabile dal dischetto.

LE PAGELLE

Immobile 8 - Capocannoniere, trascinatore, uomo simbolo. E questo nuovo tris potrebbe davvero consegnarlo alla storia a fine stagione.

Amrabat 6,5 - Fa sperare il Verona conquistandosi un rigore e andandolo anche a trasformare. Peccato che il resto della squadra non lo supporti.

Milinkovic-Savic 7 - Sul gol lo aiuta anche la fortuna, ma sta ritrovando quella continuità che alla sua Lazio serve eccome.

Pessina 5 - Decisivo nelle ultime settimane del Verona, arretrando di qualche metro il suo raggio di azione perde tutta la sua incisività.

Borini 5,5 - Non poteva essere una partita facile, abbandonato da centravanti alla difesa della Lazio. Lui quantomeno ci prova.

IL TABELLINO

Verona-Lazio 1-5

Verona (3-4-2-1): Radunovic 5; Gunter 5,5, Veloso 6 (42' st Lucas sv), Rrahmani 6; Faraoni 5 (34' st Dimarco sv), Pessina 5, Amrabat 6,5, Lazovic 5; Zaccagni 5,5 (23' st Salcedo 5,5), Eysseric 5 (42' st Stepinski sv); Borini 5,5 (23' st Di Carmine 6). A disp.: Silvestri, Berardi, Badu, Terracciano. All.: Juric 5.

Lazio (3-5-2): Strakosha 7; Patric 6 (20' st Vavro 6), Luiz Felipe 5, Acerbi 6,5; Marusic 6 (43' st Armini), Milinkovic-Savic 7 (43' st A. Anderson sv), Parolo 6,5, Luis Alberto 6,5, D. Anderson 5,5 (19' st Lukaku 6,5); Correa 6,5 (23' st Caicedo 6), Immobile 8. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Cataldi, Falbo, Jony, Adekanye. All.: Inzaghi 7,5.

Arbitro: Volpi

Marcatori: 38' rig. Amrabat (V), 50' rig. Immobile (L), 11' st Milinkovic-Savic (L), 17' st Correa (L), 39' st Immobile (L)

Ammoniti: Rrahmani, Radunovic (V), Marusic, Strakosha (L)

LE STATISTICHE

-La Lazio ha vinto sei delle ultime nove sfide in Serie A contro il Verona (3N), comprese tutte le ultime tre consecutive al Bentegodi realizzando sempre almeno due reti.

-La Lazio ha realizzato almeno cinque gol in trasferta per la 13a volta in Serie A, la prima dal gennaio 2018 contro la SPAL.

-Il Verona ha perso le ultime tre sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A (risultato complessivo di 2-10), una sconfitta in più di quante ne aveva raccolte nelle 20 sfide precedenti in casa nel massimo campionato (9V, 9N).

-La Lazio ha vinto otto delle partite in cui si è trovata sotto nel punteggio in questo campionato, almeno due in più di ogni altra avversaria (4N); i biancocelesti sono la squadra che ha guadagnato più punti (28) da situazione di svantaggio in questo campionato.

-Solo il Brescia (34) ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto al Verona (25) in questo campionato.

-I 75 conquistati dalla Lazio in questo campionato rappresentano un record totale di punti in un singolo campionato di Serie A per la società biancoceleste.

-Nessuna squadra ha realizzato più reti su rigore del Verona con giocatori diversi nei cinque maggiori campionati europei (5, come il Granada).

-Primo gol in Serie A per Sofyan Amrabat alla 32a presenza in Serie A. Il marocchino è il quinto giocatore gialloblù diverso ad aver realizzato dal dischetto dopo Pazzini (tre), Verre (due), Di Carmine e Borini (uno per entrambi).

-Immobile ha realizzato 101 gol in Serie A con la maglia della Lazio diventando il terzo giocatore della storia di questo club a segnare almeno 100 reti nel massimo campionato italiano, dopo

-Giuseppe Signori (107) e Silvio Piola (143). -Ciro Immobile ha realizzato 14 reti su calcio di rigore in questa Serie A, più di ogni altro giocatore in una singola stagione nei Top-5 campionati europei dal 2006/07.

-Ciro Immobile è il miglior marcatore italiano di sempre in una singola stagione di Serie A (34 reti).

-Ciro Immobile ha realizzato sette reti nelle ultime cinque presenze al Bentegodi in Serie A (cinque contro l’Hellas Verona, due contro il Chievo). In nessun altro stadio ha segnato di più da “ospite” nel massimo campionato.

-Quarta tripletta in Serie A per Ciro Immobile, la terza con la maglia della Lazio e la prima siglata in trasferta.

-Con la rete a Radunovic, Ciro Immobile ha trovato il gol contro 60 portieri diversi in Serie A.

-Sergej Milinkovic-Savic ha trovato il gol in due partite consecutive di Serie A per la prima volta dall'aprile 2018. Il serbo ha realizzato la sua seconda rete (su 29) da calcio di punizione diretto.

-Quinto assist in Serie A per Jordan Lukaku, il secondo in questa stagione. L’esterno belga non ne ha mai forniti di più in una singola stagione del massimo campionato italiano.