Serie A, Verona-Bologna 2-1: magia di Caprari e zuccata di Kalinic

VERONA-BOLOGNA 2-1

Al Bentegodi non basta agli emiliani il momentaneo vantaggio di Orsolini: a 5’ dalla fine ci pensa l’attaccante croato a completare la rimonta dopo il tacco dell’ex Benevento

Il primo anticipo della 23esima giornata di Serie A vede il Verona ribaltare 2-1 il Bologna. La squadra di Mihajlovic va avanti al Bentegodi al 14' grazie al sinistro al volo di Orsolini; quella di Tudor agguanta il pari con un meraviglioso tacco di Caprari, su cross di Lazovic. Simeone (che salterà la Juve tra due settimane) non sfrutta due occasioni, ma ci pensa comunque il subentrato Kalinic a schiacciare di testa il gol vittoria veronese.

LA PARTITA

Era da due mesi esatti che il Verona non vinceva in casa. Ricapita, in occasione dell’anticipo della 23esima giornata, contro un Bologna a cui rifila la terza sconfitta consecutiva; la sesta nelle ultime sette di campionato. E a vincere sono soprattutto i cambi di Tudor.

Hellas subito pericoloso al 3’, con Simeone che di testa gira un cross di Lazovic: palla di poco a lato. Poco più tardi Ilic ‘sciabatta’ sul pallone da ottima posizione su schema di calcio d’angolo, ma sono gli emiliani a portarsi in vantaggio al 14’: Orsolini si coordina benissimo in velocità, sfruttando anche un errore di valutazione di Gunter, e dai 20 metri fa partire uno splendido sinistro che s’insacca a fil di palo alle spalle di uno sorpreso Montipò. I padroni di casa cercano di scuotersi: Simeone, al 23’, non riesce a correggere in rete un colpo di testa di Barak. Un primo tempo vibrante scorre via piacevolmente e, al 39’, arriva l’1-1: cross di Lazovic da sinistra e geniale colpo di tacco di Caprari che beffa sul primo palo Skorupski, che non riesce a scaraventare in tempo il pallone.

La ripresa si apre con Simeone che spara addosso al portiere degli emiliani in ben due circostanze. Il portiere polacco blocca anche la conclusione di Caprari. Il subentrato Lasagna non va distante dal palo con un tiro a giro, ma è un altro giocatore entrato in campo a partita in corso a regalare la gioia a Tudor a 5’ dalla fine: discesa sulla destra proprio di Lasagna, cross per Kalinic il cui stacco aereo ravvicinato non dà scampo a Skorupski. Crisi sempre più nera per Mihajlovic, sempre fermo in classifica con 27 punti; il Verona vola al nono posto a quota 33.

LE PAGELLE

Caprari 7,5 – Devia con il tacco un ennesimo cross dalla sinistra di Lazovic e sigla sul finire del primo tempo l’1-1, fondamentale per l’Hellas per rientrare subito in partita.

Lazovic 7 – Il centrocampista serbo sforna il quarto assist in campionato ed è un suggerimento preziosissimo per la maglia di Caprari che ristabilisce la parità.

Simeone 5,5 – Si costruisce la prima occasione da gol dopo nemmeno 3 minuti; ne sbaglia altre due nella ripresa e si becca anche un giallo pesante che gli farà saltare la Juventus dopo la sosta.

Orsolini 7 – Quarto gol in campionato per lui e terza partita consecutiva in cui va in rete; il suo sinistro dalla distanza sblocca il risultato in avvio di match.

Theate 6,5 – Altra grandissima prestazione da parte del difensore belga: la personalità che sta dimostrando nel nostro campionato non è più una sorpresa.

Sansone 5,5 – Costretto a ripiegare e a fare fallo su Caprari, viene ammonito a inizio ripresa: episodio emblema di una partita incolore disputata dall’ex Sassuolo.

IL TABELLINO

VERONA-BOLOGNA 2-1

Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Casale 6, Gunter 5,5, Ceccherini 6; Faraoni 6,5, Ilic 6 (29’ st Kalinic 7), Veloso 6 (18’ st Tamèze 6,5), Lazovic 7 (41’ st Depaoli sv); Barak 6,5, Caprari 7,5 (41’ st Bessa sv); Simeone 5,5 (18’ st Lasagna 6,5). A disp.: Pandur, Berardi, Ruegg, Bessa, Sutalo, Ragusa, Coppola. All.: Tudor 7

Bologna (3-5-2): Skorupski 5,5; Bonifazi 5,5, Medel 5,5, Binks 6; Theate 6,5 (21’ st Annan 6), Dominguez 6,5 (21’ st Vignato 5,5), Svanberg 6, Soriano 6,5, Hickey 6 (42’ st Falcinelli sv); Orsolini 7 (33’ st Arnautovic 6), Sansone 5,5. A disp.: Bardi, Bagnolini, Viola, van Hooijdonk, Stivanello, Pyyhtia, Cangiano, Raimondo. All.: Mihajlovic 6

Arbitro: Gariglio

Marcatori: 14’ Orsolini (B), 39’ Caprari (V), 40’ st Kalinic (V)

Ammoniti: Skorupski (B), Simeone (V), Binks (B), Sansone (B), Gunter (V), Hickey (B)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Il Verona ha vinto due partite consecutive in Serie A per la prima volta da settembre 2020 (una delle quali a tavolino contro la Roma).

• Nikola Kalinic ha trovato il gol in Serie A per la prima volta dasettembre scorso v Genoa.

• Nikola Kalinic non segnava in casa in Serie A dallo scorso maggio, sempre contro il Bologna.

• Da inizio ottobre, solo Berardi (15) è stato coinvolto in più gol di Gianluca Caprari in Serie A (11) tra i giocatori italiani.

• Gianluca Caprari ha realizzato 8 reti nel campionato in corso: solamente un gol in meno del suo record realizzativo in una singola stagione di Serie A (nel 2016/17, 9 reti con la maglia del Pescara).

• Riccardo Orsolini ha preso parte a cinque degli ultimi otto gol realizzati dal Bologna in Serie A (quattro gol e un assist).

• Tutti e quattro i gol realizzati da Riccardo Orsolini nella Serie A in corso sono arrivati fuori casa.