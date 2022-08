"Oggi è per te, Claudio!": sulla maglia del Verona la dedica speciale a Garella 

© Twitter Verona

Il Verona rende omaggio a Claudio Garella, portiere dello storico scudetto gialloblù della stagione 1984/85, scomparso giovedì notte all'età di 67 anni per problemi cardiaci in seguito a un intervento chirurgico. In occasione dell'esordio in campionato al Bentegodi contro il Napoli, tutti i giocatori del Verona indosseranno una maglia che all'interno avrà scritta una dedica per 'Garellik'. E i portieri, annuncia il Verona in un tweet, "scenderanno in campo con una maglia speciale, con i colori come quella che mettevi tu".