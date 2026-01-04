Verona, Zanetti: "Sconfitta meritata, non so spiegarmi questa mancanza di energia"

"Sconfitta meritata, non so spiegarmi questa mancanza di energia e di coraggio", ha tuonato il tecnico gialloblù Paolo Zanetti. Parole che vanno dritte al cuore del problema: un Verona senza anima, inguardabile sotto il profilo tecnico e incapace di reagire dopo aver imboccato fin da subito "un binario sbagliato". Errori individuali, scelte affrettate, palleggio approssimativo e totale assenza di personalità hanno reso la gara un monologo granata, scatenando anche la delusione del pubblico di casa. "Non è possibile fare queste figure davanti ai nostri tifosi - ha aggiunto Zanetti -. È una serata negativa di cui dobbiamo prenderci tutti le responsabilità".