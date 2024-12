Verona, Zanetti: "Pizzico di fortuna, ma siamo stati squadra"

Ai microfoni di Dazn Paolo Zanetti sorride dopo aver espugnato Bologna: "I punti e la vittoria sono importanti, dobbiamo equilibrarci un po'. Ma non abbiamo mai sbagliato atteggiamento nelle ultime gare perché così abbiamo svoltato. In questi mesi abbiamo analizzato tante cose, abbiamo fatto squadra perché i ragazzi non mi hanno abbandonato mai ed è merito loro se sono ancora qua. Oggi abbiamo rischiato di perderla, abbiamo avuto un pizzico di fortuna ma ci sta dopo quello che abbiamo passato".