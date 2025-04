Verona, Zanetti: "L'importante è fare più punti possibile"

Paolo Zanetti ha presentato in conferenza stampa la sfida salvezza contro il Cagliari. "In questo momento l'importante è fare punti, farne il più possibile, lo vogliamo noi così come i nostri avversari, sarà una partita difficile e importante anche se non decisiva, sicuramente però i punti in palio pesano - ha spiegato l'allenatore del Verona in conferenza stampa - Siamo una squadra che fatica a gestire le situazioni, noi dobbiamo fare la nostra partita al nostro massimo, non dobbiamo fare calcoli, giochiamo in casa, la linea è quella di non fare calcoli, non guardare gli altri o fare conti sui punti, andiamo in campo cercando di fare la nostra miglior prestazione".