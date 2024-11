VERONA, ZANETTI: "HO RIVISTO IL FUOCO NEI RAGAZZI"

L'Hellas Verona ha battuto 3-2 la Roma rispondendo sul campo a un periodo molto difficile: "Era un po' che non dormivo, stanotte mi rifaccio. Abbiamo tirato fuori ciò che dovevamo e il risultato è la conseguenza. Ho rivisto il fuoco iniziale nei ragazzi". Il momento gialloblù era complicato: "Abbiamo avuto coraggio, dovevamo saper soffrire e siamo andati in vantaggio tre volte contro la Roma. La squadra ha dei valori, le cose interessanti si vedono e sappiamo attaccare come dimostrano i numeri. Oggi non abbiamo fatto gravi errori difensivi e se avessimo giocato sempre così avremmo sicuramente qualche punto in più".