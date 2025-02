Verona, Zanetti: "Giornata storta, dobbiamo reagire subito"

"Il divario tra noi e l'Atalanta è importante, tornare a casa con un risultato del genere fa male. Dobbiamo reagire subito, abbismo tutto il tempo e guardare avanti. Ci scusiamo con i tifosi per l'ennesima figura che abbiamo fatto in casa, ma è stata una partita strana, diversa dall'andata. L'Atalanta ogni tiro ci ha fatto gol, abbiamo avuto occasioni anche noi: giornata veramente storta". Così a Dazn il tecnico del Verona Paolo Zanetti dopo il ko casalingo contro l'Atalanta. "E' importante reagire, l'abbiamo già fatto in passato e a maggior ragione dobbiamo farlo ora. Abbiamo una buona classifica. Ci sono state partite che hanno messo a dura prova il carattere della nostra squadra, dobbiamo analizzare cosa dovevamo fare meglio, reagire e guardare al futuro cercando di rimanere uniti", ha proseguito. "Le assenze? Per Tengstedt e Serdar ci Vorranno altre 3/4 partite, mentre Duda rientrerà alla prossima. Sono giocatori importanti, come Harroui che è un altro che abbiamo perso. La mancanza di questi 4 titolari si sente, ma gli alibi non ce li siamo mai presi. Ci piace prenderci le responsabilità, è l'unico modo per crescere", ha concluso.