Calcio

Verona, Zanetti: "Dobbiamo essere più cinici, non perdiamo fiducia"

28 Set 2025 - 18:11

Paolo Zanetti analizza con una certa amarezza la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma. "I complimenti? "Non mi sono mai piaciuti senza punti. Stiamo costruendo qualcosa: abbiamo incontrato due grandi squadre di fila - ha dichiarato l'allenatore dell'Hellas in conferenza stampa -. Oggi abbiamo avuto la forza di metterla in difficoltà, ma bisogna essere cinici. A un certo punto pensavo di avere in mano l'inerzia della gara, poi è arrivato il 2-0. Non dobbiamo perdere fiducia, ma consolidare il percorso. Ci dobbiamo salvare, stiamo migliorando". La squadra gioca bene, ma segna con il contagocce (solo due gol in campionato, ndr): ""I numeri sono incredibili: abbiamo tirato 40 volte in 3 partite e 0 gol. Giovane è diverso, sarebbe un esterno e siamo noi a volerlo attaccante. Orban invece ha sempre segnato e ha confidenza con il gol. Adesso è cosi, ma non perdiamo fiducia. I gol arriveranno, ciò che mi preme di più è quel che fa la squadra. Adesso concediamo poco e creiamo tanto: la strada è quella giusta. Devono stare tranquilli e lavorare. Non esistono attaccanti che segnano tanto senza supporto".

