Verona, Zanetti: "Dobbiamo essere più cinici, non perdiamo fiducia"

Paolo Zanetti analizza con una certa amarezza la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma. "I complimenti? "Non mi sono mai piaciuti senza punti. Stiamo costruendo qualcosa: abbiamo incontrato due grandi squadre di fila - ha dichiarato l'allenatore dell'Hellas in conferenza stampa -. Oggi abbiamo avuto la forza di metterla in difficoltà, ma bisogna essere cinici. A un certo punto pensavo di avere in mano l'inerzia della gara, poi è arrivato il 2-0. Non dobbiamo perdere fiducia, ma consolidare il percorso. Ci dobbiamo salvare, stiamo migliorando". La squadra gioca bene, ma segna con il contagocce (solo due gol in campionato, ndr): ""I numeri sono incredibili: abbiamo tirato 40 volte in 3 partite e 0 gol. Giovane è diverso, sarebbe un esterno e siamo noi a volerlo attaccante. Orban invece ha sempre segnato e ha confidenza con il gol. Adesso è cosi, ma non perdiamo fiducia. I gol arriveranno, ciò che mi preme di più è quel che fa la squadra. Adesso concediamo poco e creiamo tanto: la strada è quella giusta. Devono stare tranquilli e lavorare. Non esistono attaccanti che segnano tanto senza supporto".