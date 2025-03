Verona, Tengstedt titolare a Udine

Allenamento pomeriggio a Peschiera per il Verona che sta rifinendo la preparazione in vista della gara con l'Udinese in Friuli. Zanetti non avrà a disposizione il difensore argentino Valentini. Per lui una giornata di squalifica dopo la doppia ammonizione e il rosso rimediato contro il Bologna. Dato singolare è che il Verona è la squadra più "cattiva" d'Europa. Nessun altra nei massimi campionati continentali ha sinora subito otto espulsioni. Assente Serdar che rientrerà per la sfida interna al Parma, Tengstedt si candida per una maglia da titolare.