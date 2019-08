Sono stati giorni di grande paura per Emmanuel Badu. Il centrocampista ghanese, che circa un mese fa ha lasciato l'Udinese per trasferirsi al Verona, nella giornata di mercoledì è stato infatti ricoverato presso l'Ospedale Sacro Cuore di Negrar a causa di una microembolia polmonare. È presto per stabilire i tempi di recupero del centrocampista, ma a tranquillizzare tutti è stato lo stesso Badu che, nelle scorse ore, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha voluto anche ringraziare tutti coloro che nelle ultime ore gli hanno inviato messaggi di incoraggiamento: “Buongiorno e grazie a tutti per i vostri auguri. Sono in buone condizioni. Dio ci benedica tutti. Tanto amore”.

