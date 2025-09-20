Verona, Orban: "Felicissimo per il gol, mi godo il Bentegodi che esplode"

Gift Emmanuel Orban, che ha realizzato il primo gol in Serie A con la maglia del Verona, ha commentato il pari con la Juventus ai microfoni di Dazn: "Sono felicissimo, mi godo questo Bentegodi che esplode. Era il primo gol e sono davvero felicissimo. Sul rigore, senza polemiche, prima della partita avevamo deciso che l’avrei tirato io. La cosa positiva di questa vicenda è che tutti abbiamo voglia di segnare. Personalmente voglio sempre regalare la vittoria ai miei compagni, ogni volta che posso tento il tiro e non ci vedo nulla di straordinario, è il mio lavoro. La mia squadra la aiuto così".