Verona-Milan e i presunti cori razzisti: chiesto altro materiale Procura Figc

"Il Giudice sportivo, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga acquisita a cura della medesima Procura una ulteriore dettagliata relazione in ordine al numero dei tifosi responsabili dei cori di discriminazione razziale, allo stato della procedura dell'individuazione dei responsabili e alla collaborazione, al riguardo, della società scaligera". Così il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alla gara Verona-Milan della 17esima giornata di Serie A. Sempre per la stessa partita, è stato squalificato per un turno il direttore sportivo dell'Hellas, Sean Sogliano "per avere al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara".