Così Ivan Juric, tecnico del Verona, dopo la sconfitta contro la Juventus: "Buona prestazione, migliore di quella contro il Milan e quindi siamo rammaricati per non aver raccolto punti. In attacco potevamo fare qualcosa in più, nella ripresa abbiamo subito poco. Veloso lo vedo molto coinvolto. L'errore di Gunter sul rigore? Doveva temporeggiare ma ha fatto anche tantissime buone cose".