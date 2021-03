Verona, Juric non si fida del Milan: "Sono in corsa per lo scudetto, dovremo essere perfetti"

VERSO VERONA-MILAN

Il tecnico gialloblù: "Sono un estimatore del progetto tecnico rossonero"

Il Verona di Juric, reduce da quattro punto - di cui uno in casa contro la Juventus - nell'ultima settimana, ospita il Milan in piena emergenza. Il tecnico gialloblù però non si fida e tiene alta la guardia: "Giocano molto bene e occupano spesso l'area avversaria - ha commentato alla vigilia -. Sono un estimatore del loro progetto tecnico e Pioli è bravissimo, dovremo essere perfetti e continuare a dare il massimo, facendo un ulteriore passo in avanti. Il Milan è ancora in corsa per lo scudetto".

Nonostante i tanti cambiamenti in rosa rispetto all'ottima stagione scorsa, il Verona di Juric si sta confermando come una squadra da ambizioni europee con molti giocatori in rampa di lancio: "I ragazzi sono stati stupendi a superare i primi mesi di difficoltà - ha continuato Juric -, ora le nostr prestazioni sono migliorate con la consapevolezza dei miglioramenti rispetto all'andata. Non dobbiamo rilassarci e rimaniamo concentrati. Europa? Credo che la differenza tra noi e le prime sette squadre del torneo sia ancora importante, non siamo al loro livello. Una volta presa la salvezza possiamo giocarci qualcosa di speciale".

Juric ha dato anche qualche indicazione di formazione: "Tameze dovrebbe essere recuperato, si è allenato e la mia intenzione è di schierarlo dopo l'affaticamento che ha smaltito visto che sta avendo un buon momento di forma. Tra Lazovic e Dimarco credo sia giunto il momento di puntare sulle qualità di Darko che ha smaltito il Covid ed è un giocatore di qualità, anche se Dimarco è stato strepitoso. In difesa giocheranno gli stessi di Benevento per permettere loro di affinare i meccanismi e la sintonia".

Gli uomini chiave in questa stagione sembrano essere Faraoni, Zaccagni e Barak: "Nell'ultimo anno e mezzo Faraoni è diventato un giocatore completo - ha continuato Juric -, che copre l'intera fascia e fa bene nelle due fasi. Ha raggiunto un livello molto alto. Zaccagni lo vedo esplosivo, sta bene e Barak per come giochiamo è imprescindibile".