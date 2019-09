Juric, tecnico del Verona, non manda giù la sconfitta contro il Milan con un'ora giocata in inferiorità numerica: "Sono contento per i ragazzi, in undici contro undici abbiamo creato di più del Milan. Dopo l'espulsione abbiamo difeso bene concedendo solo il palo di Calabria. Dispiace molto per il risultato finale, se c'era una squadra che doveva fare punti eravamo noi. Il Var? Il rigore loro era netto, il resto mi sembra tutto al limite",