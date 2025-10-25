Logo SportMediaset

Calcio

Verona, il presidente esecutivo Zanzi: "Dispiace stop ai tifosi in trasferta"

25 Ott 2025 - 19:27

Dopo gli scontri a Pisa e il conseguente divieto per i sostenitori gialloblù di seguire il Verona in trasferta per tre mesi, oggi è intervenuta ufficialmente la società scaligera. Prima della conferenza stampa di Paolo Zanetti, ha preso la parola il presidente esecutivo dell'Hellas, Italo Zanzi, esprimendo dispiacere per il provvedimento adottato. "Abbiamo ritenuto giusto scrivere alle autorità preposte per manifestare il nostro dispiacere per la decisione presa nei confronti della totalità della nostra tifoseria - ha affermato -. Tale provvedimento punisce ingiustamente le numerosissime famiglie e tutti i tifosi che hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e che si vedono private per tre mesi della possibilità di seguire e sostenere la loro squadra del cuore in trasferta". Zanzi ha precisato che "come Club abbiamo ritenuto corretto esporre il nostro pensiero per tutelare la comunità gialloblù, che ogni settimana segue pacificamente e con passione la nostra squadra. Speriamo quindi di avere presto con noi i nostri tifosi in trasferta - ha concluso - per sostenere la squadra in quanto sono per noi fondamentali". 

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

