Verona, il ds Sogliano: "Cessione società? Attendiamo, ma pensiamo al campo"

Prima di Verona-Milan ha parlato il ds dell'Hellas, Sean Sogliano: "La settimana è stata difficile quella prima di Parma, ma questa è una squadra che deve lottare fino all'ultima giornata e quindi bisogna passare questi momenti. A Parma abbiamo fatto una buona partita e stasera contro il Milan è molto difficile perché devono fare risultato. L'importante è che la squadra affronti la partita con il giusto agonismo. Ogni anno formiamo delle squadre che non conoscono il campionato italiano, qualcuno si adatta subito e altri ci mettono di più. Di tempo però ne abbiamo poco, lavoriamo in settimana per accelerare i tempi". La società potrebbe passare di proprietà molto presto: "Tutti siamo in attesa di notizie, ma dobbiamo essere concentrati. Il presidente ci ha detto che quando sarà il momento di parlare, ne parleremo. Noi pensiamo al campo".