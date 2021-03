Verona, Gresele negli spogliatoi con i compagni della Primavera

Una bellissima sorpresa per i giocatori e lo staff della Primavera del Verona pochi minuti prima dell'inizio del derby con il Vicenza: la visita nello spogliatoio di Andrea Gresele. Il 7 febbraio scorso il 18enne era rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione del treno, per cui è stato operato per la rimozione di un edema intracranico ed è rimasto in coma farmacologico per dieci giorni. Il 2 marzo le dimissioni dall’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e oggi il saluto ai compagni di squadra e a tutto il gruppo gialloblù.