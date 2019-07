A Mezzano è andata in scena l'ultima amichevole dell'Hellas Verona dal ritiro di Primiero2019: 5-0 sulla formazione di Serie D dell'Union Feltre, con la doppietta di Zaccagni e i gol di Tupta, Almici e Traore, in una partita molto divertente nel secondo tempo. Spazio per gtutti li uomini di Juric, ad eccezione di quelli che non hanno preso parte al match per smaltire i grandi carichi di lavoro