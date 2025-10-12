Ventola ricorda: "Il 5 maggio Gresko fu salvato dalla polizia"

"Certo. Le persone l’avevano assalito". Dal palco del Festival di Trento Nicola Ventola conferma che fu necessario l'intervento della polizia per salvare Gresko dalla rabbia dei tifosi nerazzurri e ammette che lo scudetto perso a Roma il 5 maggio del 2002 è il suo rimpianto più grande: "Sì, insieme al non aver debuttato in Nazionale. Tutti ricordano la Lazio, ma noi lo buttammo via prima. Mentalmente avevamo vinto: ci eravamo portati le maglie, le telecamere. Ricordo le lacrime di Ronie e quelle dei tifosi all’aeroporto. Ci chiedemmo: 'Ma perché a noi?'".