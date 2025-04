Venezia, Di Francesco: "È iniziato un mini torneo, concentrati e determinati"

"Avverto una grande voglia da parte di tutto l'ambiente, non solo della squadra, nel raggiungere il nostro obiettivo finale. Come ho detto in precedenza, per noi è iniziato un 'mini torneo' e due partite fa, eravamo a -5 - ha concluso - oggi siamo a un solo punto dal Lecce. Colgo l'occasione per mandare un abbraccio alla famiglia di Graziano Fiorita, una persona straordinaria con cui ho avuto la fortuna di lavorare. Era un mio amico carissimo e in questo momento di grande dolore sono molto vicino alla moglie e ai figli".