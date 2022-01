Milan, Pioli: "D'accordo con Allegri, Inter nettamente favorita"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo la vittoria in Laguna: "Questo deve essere l'anno della nostra conferma"

Stefano Pioli si gode la vittoria col Venezia. "Questo deve essere l'anno della nostra conferma, dobbiamo dimostrare di essere tornati competitivi - ha detto -. Vedremo se riusciremo a fare anche l'ultimo step, ovvero di essere vincenti. Non era una gara facile, siamo stati bravi a renderla semplice. E' stata una vittoria di squadra". Sullo scudetto: "D'accordo con Allegri, Inter nettamente favorita, le altre più o meno sullo stesso piano". Getty Images

La squadra è in crescita dopo un finale di 2021 sottotono. "Abbiamo avuto un periodo di emergenza da novembre in poi, abbiamo avuto tanti infortunati e hanno dovuto giocare sempre gli stessi. Abbiamo sfruttato bene la sosta, siamo contenti di queste due vittorie. Dobbiamo andare avanti così".

L'uscita dall'Europa potrebbe essere un vantaggio nella corsa con l'Inter. "E' sempre meglio stare dentro le coppe. Avevamo un girone difficile, ma dopo Madrid avevamo ancora una chance di passare il turno. Chiaro che avere settimane intere per lavorare è un piccolo vantaggio, ma non siamo felici di non essere più in Champions. Si parla tanto dell'Inter dell'anno scorso, ma non è semplice fare un girone di ritorno da 50 punti come hanno fatto loro un anno fa".

Nel frattempo il Milan sembra essere sempre più consapevole. "La consapevolezza è nata da tutte le esperienze che stiamo facendo, sia positive che negative. I giovani stanno diventando più maturi. Theo, per esempio, è cresciuto ed è più maturo rispetto a un anno fa. Siamo una squadra giovane, ma mentalmente siamo più maturi. Per vincere la strada è ancora lunga, ha ragione Allegri quando dice l'Inter è la favorita e le altre sono più o meno sullo stesso piano. Noi dobbiamo continuare a lavorare sui noi stessi".