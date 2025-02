Venezia-Roma, proiettato spot Sap contro violenza stadi

Il video proiettato oggi è stato realizzato dal Sap proprio perché, come ribadito dal segretario generale, "lo sport è, e deve rimanere, un momento di condivisione, di fratellanza, di solidarietà e di rispetto per il prossimo, a prescindere da chiunque si tifi, dalla razza o dalla religione di atleti e tifosi. Lo sport deve unire e non dividere: lo sport è vita!". Ad accogliere favorevolmente l'iniziativa del Sap, tra gli altri, è stata anche la Lega Serie A, che, in occasione del 23° turno di Campionato, ha trasmesso lo spot sui maxischermi degli stadi di Serie A. Inoltre, dal 31 gennaio al 3 febbraio, in televisione, ad ogni fischio d'inizio, è apparso il banner #noallaviolenzaneglistadi Lo sport è vita!, accompagnato dal logo del sindacato.