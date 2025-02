Venezia, la società ribadisce impegno: "Investiti 75 milioni"

Il comitato operativo del gruppo di proprietà del Venezia FC ha ribadito - in una nota diffusa stamani - "il proprio impegno costante a garantire la crescita a lungo termine, il successo sportivo e la stabilità finanziaria della società". "Il comitato - ricorda la proprietà - continuerà a sostenere il direttore sportivo Filippo Antonelli e lo staff tecnico nei loro sforzi per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi in questa stagione e oltre. Le recenti prestazioni del Venezia non hanno rispecchiato le aspettative dei tifosi: il gruppo proprietario, la squadra e lo staff condividono questa delusione. Nonostante le difficoltà che il club ha dovuto affrontare finora in questa stagione, ci sono ancora 12 partite da giocare e ogni componente del Venezia lotterà con determinazione per la permanenza in Serie A".