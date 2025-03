Durante la pausa del campionato, il Venezia FC ha affrontato il FC Koper in un'amichevole utile per mantenere il ritmo partita e valutare soluzioni tattiche, nonostante l'assenza di ben 10 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. La sfida, terminata 2-4, ha offerto spunti per lo staff tecnico e indicazioni di gioco per diversi elementi della rosa. In gol Gytkjaer e Oristanio.