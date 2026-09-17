Venezia in emergenza per la sfida con la Lazio

17 Set 2026 - 14:32
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Già sotto esame dopo le quattro sconfitte in campionato, Giovanni Stroppa affronterà la Lazio nell'anticipo casalingo del Venezia con l'ennesima emergenza di questo inizio di stagione. A partire dal capitano Gianluca Busio, che dovrà restare ai box per almeno sei settimane per una distrazione intratendinea del bicipite femorale destro rimediata contro la Fiorentina. L'americano si aggiunge agli altri indisponibili Sverko, Adorante e Franjic. Restano dubbi sul recupero di Dagasso e Basic, entrambi assenti contro la Viola e alle prese con problemi fisici anche se non gravi. In mezzo, Helgason si candida a una maglia da titolare. Nel reparto arretrato Moreno (o il neo acquisto Juan Jesus, che già scalpita) e Halhal proveranno a dare solidità, Yeboah e Adams sono chiamati a trovare le reti che possano garantire i primi punti in Serie A e salvare la panchina del loro allenatore.

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